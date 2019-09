Présentation à Las Palmas de l'ouvrage "Chroniques: le Sahara vu des Canaries"

Le journaliste et écrivain espagnol, Manuel Vidal, a présenté, jeudi soir à Casa Africa à Las Palmas de Grande Canarie, son dernier ouvrage intitulé "Cronicas: el Sahara desde Canarias" (Chroniques: le Sahara vu des Canaries).



La cérémonie de présentation de cette publication s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités politiques, journalistes, chercheurs et écrivains, notamment l’ex-président du gouvernement canarien, Paulino Rivero.



S’exprimant à cette occasion, M. Rivero a mis l’accent sur l’importance de cet ouvrage dans la compréhension de l'histoire de cette région et la consolidation des liens historiques et humains unissant les Iles Canaries et les provinces du Sud du Royaume, relevant que la publication présente une "nouvelle approche" de ces relations ancestrales.



D’après l’ancien président canarien (2007/2015), "Cronicas: el Sahara desde Canarias" se veut une "contribution précieuse" pour expliquer aux nouvelles générations les différentes facettes sociale, historique, économique et surtout humaine de cette région liée aux Iles Canaries par des attaches fortes.



L’auteur de l’ouvrage a, de son côté, expliqué que la finalité de la publication, qui regroupe une série de 12 chroniques/reportages, est de se rapprocher de la manière la plus objective de la population des Provinces du Sud du Royaume, sa vie quotidienne, ses rêves, ses ambitions, faisant remarquer que l’ouvrage constitue une "contribution modeste" qui jette la lumière sur le voisinage entre cette région et les Iles Canaries.



Il s’agit de la première publication qui met l’accent sur les aspects humains et relationnels entre les Provinces du sud du Maroc et les Iles Canaries, a-t-il ajouté.



Dans une déclaration à la MAP, Manuel Vidal, qui avait décroché le Prix national de journalisme, a relevé que le premier objectif derrière la publication de cet ouvrage est de "rendre hommage et d’explorer les liens communs entre les Iles Canaries et les provinces du Sud", faisant observer que le Maroc est un pays multiculturel et authentique avec une histoire millénaire.



L'auteur a qualifié d’"impressionnant" le niveau de développement que connaissent les Provinces du Sud du Royaume, assurant que ce développement engobe tous les secteurs d’activité comme le tourisme, la pêche et les infrastructures portuaires et routières.



Dans ce contexte, il a appelé à saisir les opportunités de coopération entre les Iles Canaries et les régions Sud du Maroc pour développer un partenariat gagnant-gagnant.



L’ouvrage de Vidal revient sur les différents aspects de la vie quotidienne dans les provinces du sud du Royaume, leur histoire et l'essor socio-économique et culturel qu'elles connaissent.



La publication réunit une série de 12 chroniques/reportages portant sur la vie sociale et l'histoire du Sahara marocain à travers des personnages, les relations entre la population des provinces du sud et les Canariens, ainsi que les événements qui ont marqué l'histoire du voisinage entre le Maroc, particulièrement son Sahara, et l’archipel.



L'ouvrage, fruit de plusieurs visites de Vidal au Sahara marocain, fait partie d'une série de publications intitulées "Essais sahariens", élaborées sous la direction de l'écrivain et avocat espagnol José Maria Lizundia, lui aussi auteur de plusieurs ouvrages sur le Sahara marocain, dont "A travers le désert du Sahara, avec une politologue colombienne et un ex-diplomate marocain", "Le Sahara comme méta-récit" et "Le Sahara, changement de paradigme".



Cette série est composée au total de six publications écrites par les Espagnols Manuel Vidal et Youssef Nava, les Marocains Jamal Eddine Mechbal et Abdelkader Chaoui et les Colombiens Clara Riveros et Gabriel Restrepo.