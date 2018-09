Prés de 400 participants attendus au 2ème Sommet “Women In Africa” à Marrakech

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cet événement panafricain se tiendra sous le thème "Regarder l’Afrique avec confiance, croire en ses talents", a indiqué Mme Aude Thuin, présidente fondatrice de WIA, une initiative qui œuvre pour encourager les entreprises internationales et panafricaines à identifier, rassembler et accompagner les talents féminins à haut potentiel.



"En seulement deux éditions, WIA Initiative a su prendre une place unique dans un agenda mondial de plus en plus étoffé en Afrique", s’est exclamée Mme Thuin lors d’une conférence dédiée à la présentation de cette édition, ajoutant que cet évènement mettra à l’honneur des femmes entrepreneurs qui "inventent" l’Afrique d’aujourd’hui et de demain.



Se réjouissant des résultats enregistrés lors du premier Sommet et des initiatives "réussies" menées par la société civile marocaine, Mme Thuin a souligné que "le 2ème Sommet WIA donnera la parole, pendant deux jours, à des experts, investisseurs et à des femmes leaders qui boostent leur pays et contribuent au développement du continent africain".



Et d’ajouter que cette édition sera également l’occasion d’identifier le "bon" modèle éducatif pour les femmes et les moyens de son financement.



De son côté, Kenza Bounjou, ambassadrice WIA Maroc, a présenté le programme de l’initiative pour l’année 2018, faisant savoir que le 2è Sommet WIA sera marqué par l’organisation de deux sessions plénières thématiques, à savoir "La confiance, prérequis à un développement inclusif ?" et "Gagner la bataille de l’éducation".



Cette édition sera également l’occasion de restituer le brainstorming géant organisé au premier Sommet régional Afrique de l’Ouest WIA Initiative le 12 avril dernier à Dakar, a-t-elle indiqué, notant qu’au menu, figurent aussi 8 masterclass répartis sur deux jours.



Le programme de cette manifestation prévoit, par ailleurs, 12 sessions de "Meet With", des rencontres entre des représentants des délégations visant à échanger et développer des relations et opportunités d’investissement, a-t-elle ajouté.



La première édition du Sommet "Women In Africa", qui s’était tenue en septembre dernier à Marrakech sous le thème : "Investir pour une meilleure gouvernance avec les femmes africaines", avait permis l’élaboration de feuilles de route sectorielles précises en faveur de la femme africaine.



Des masterclass et laboratoires de réflexion ont également permis d’identifier des actions à mettre en œuvre dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, de l’entrepreneuriat, de la finance, de la nutrition et de l’eau.



Un appel à candidatures avait été également lancé auprès des dirigeantes africaines porteuses d’un projet d’investissement d’un montant supérieur à 5 millions d’euros, tant pour la création que le développement de sociétés existantes.



Les projets sélectionnés devaient démontrer la mise en valeur de la femme africaine au niveau économique, social et managérial, alors que les lauréates devaient bénéficier d’une adhésion de droit au "Women In Africa" Club, d’un accompagnement en 2018-2019 pour mener à bien leur projet, ainsi que d’autres prix et récompenses.