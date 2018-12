Première naissance au monde grâce à une greffe d'utérus provenant d'une donneuse décédée (étude)

Le premier bébé conçu grâce à un utérus transplanté chez une femme infertile à partir d'une donneuse décédée est né il y a un an au Brésil, selon une étude publiée mercredi dans la revue The Lancet.



Le recours à des donneuses décédées, et non aux seules donneuses vivantes, pour des greffes d'utérus "pourrait élargir considérablement l'accès à ce traitement", a déclaré le Dr Dani Ejzenberg, qui a dirigé l'étude à l'Hôpital universitaire de São Paulo, cité par le Lancet.