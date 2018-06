Poutine salue la "grande autorité politique" d'Erdogan suite à sa réélection

Le président russe Vladimir Poutine a félicité lundi son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour sa réélection qui témoigne, selon lui, de la "grande autorité politique" du chef de l'Etat turc.



Dans son message de félicitations, M. Poutine "a souligné que les résultats de l'élection attestent pleinement de la grande autorité politique de Recep Tayyip Erdogan", indiqué un communiqué du Kremlin.



La réélection de M. Erdogan dès le premier tour témoigne également "du large soutien accordé au cap fixé sous sa direction sur les questions sociales et économiques à laquelle la Turquie est confrontée, et au renforcement de la position du pays en termes de politique étrangère", ajoute la même source .



M. Poutine, qui a rencontré en avril M. Erdogan, "a noté avec satisfaction les progrès du développement des relations entre la Russie et la Turquie, qui dans plusieurs secteurs sont sur le point d'atteindre un niveau stratégique", note le communiqué.



"Le président russe a confirmé être prêt à poursuivre un dialogue soutenu, un travail étroit bilatéral sur l'ordre du jour régional et international", précise le Kremlin.