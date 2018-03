Pour David Hallyday, c'est "normal" d'avoir un droit de regard sur l'album

David Hallyday estime "normal" et "logique" sa demande conjointe avec sa soeur Laura Smet pour obtenir un droit de regard sur l'album posthume de Johnny. "C'est mon père, je trouve ça normal. C'est la logique même, je ne vois pas dans quel pays ce ne serait pas logique", s'indigne David Hallyday.



"Avec une telle carrière, c'est normal que son fils, sa fille comme ses deux autres petites filles aient un droit de regard dessus", poursuit-il avant d'ajouter : "Et aussi parce que je suis musicien. Il m'a toujours fait écouter ses albums avant qu'ils sortent, au moins en partie". "J'ai écouté deux titres avec lui dans une voiture. C'était au stade de maquette. C'était bien ce qu'il avait fait. Sa voix était incroyable, mais ce n'est pas une découverte".



Le premier round judiciaire très attendu sur l'héritage de Johnny Hallyday qui oppose ses deux aînés à Laeticia Hallyday, a été renvoyé jeudi au 30 mars, à la demande des avocats de David Hallyday et Laura Smet qui réclament devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre un droit de regard sur l'album posthume de leur père ainsi que le gel de son patrimoine. L'ex-"idole des jeunes" avait travaillé une grande partie de l'année 2017 à son 51e album studio, qui devrait sortir à l'été et pour lequel dix chansons ont été enregistrées.



David Hallyday avoue être "content" d'effectuer une tournée: "cela me libère de beaucoup de choses. Mes sentiments, les choses importantes, je les fais passer dans ce que je sais faire de mieux, dans des chansons", explique le chanteur.



Il revient sur l'enterrement: "La perte de quelqu'un qu'on aime est déjà difficile. Ce qui m'a sauvé authentiquement, c'est de voir ce rassemblement. C'était de l'amour pur, inconditionnel, c'est tellement rare. Quand le peuple arrive à se rassembler comme ça, c'est magique".



"Oui il me manque terriblement, il y a des hauts et des bas, des moments où je me sens fort, des moments où je me sens moins fort. Dans ces moments, je pense à lui et cela me donne de la force".



