Portugal : Le Sporting glane sa première Coupe de la Ligue

Le Sporting, qui disputait sa troisième finale, est sorti vainqueur d'une affiche qui était une réédition de celle de 2008, la toute première de la plus récente compétition du football portugais, lorsqu'il s'était incliné face à Setubal, également aux tirs au but.



Samedi, Setubal, avant-dernier du championnat après 19 journées, a ouvert le score grâce à Gonçalo Paciência (4e), puis le Sporting, 2e derrière le FC Porto, a égalisé sur un pénalty transformé par Bas Dost (80e).



Le Sporting, dont l'entraîneur Jorge Jesus avait déjà remporté cinq Coupes de la Ligue avec Benfica, s'était qualifié pour cette finale aux tirs au but devant Porto. (map)