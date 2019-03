Pérou : nomination de Salvador del Solar au poste de Premier ministre

Salvador del Solar, âgé de 48 ans, ex-ministre de la Culture sous le gouvernement de l'ancien président Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), est un populaire acteur de cinéma et de théâtre et également avocat. Il a prêté serment lundi après-midi en même temps que les 18 membres du nouveau gouvernement péruvien, dont 9 femmes.



M. Del Solar avait démissionné après que M. Kuczynski eut accordé une grâce humanitaire à l'ancien président Alberto Fujimori le 24 décembre 2017.



Le président péruvien a également procédé à un remaniement ministériel portant sur huit portefeuilles.



Ainsi, M. Del Solar dirigera le premier gouvernement paritaire de l'histoire du Pérou avec neuf portefeuilles attribués à des femmes.



Gloria Montenegro a été nommée ministre de la Femme et des populations vulnérables, Flor Pablo au portefeuille de l'Education, Rocio Barrios sera en charge de la Production, alors qu'Ulla Holmquist présidera aux destinées du ministère de la Culture, tandis que Fabiola Muñoz est passée du ministère de l'Environnement à celui de l'Agriculture.



Lucía Ruiz s'est vu confier le ministère de l'Environnement alors que Paola Bustamante a été nommée ministre de l'Inclusion et du développement social.



Carlos Bruce a été également nommé ministre du Logement, alors que les titulaires des portefeuilles de l'Économie, des Relations extérieures, de la Défense, de l'Intérieur, de la Justice, de la Santé, de l'Énergie et des Mines, du Travail, des Transports et des Communications, et du Commerce et du Tourisme ont été reconduits dans ce nouveau cabinet ministériel dirigé par Salvador del Sol.



César Villanueva avait présenté, vendredi, sa démission au président Martin Vizcarra qui l’a acceptée.



Lors d'une réunion organisée à l'occasion de la Journée internationale de la femme, M. Vizcarra avait affirmé que la présence des femmes au sein du gouvernement devait être renforcée afin de garantir l'égalité entre les sexes.