Pénurie de l'eau au Maghreb : appel à Tunis pour des solutions alternatives

M. Baccouche a indiqué qu'après huit ans, le fond vert pour le climat est encore loin d'être considéré comme le principal mécanisme financier multilatéral destiné à soutenir les mesures en faveur du climat dans les pays en développement.



"Une prise de conscience des aspects environnementaux est constatée au niveau du secteur privé dans la région notamment les banques et ceci est matérialisé particulièrement, à travers l'intégration des risques environnementaux et de durabilité dans les processus d'octroi des crédits, l'accompagnement des projets nationaux visant la lutte contre les changements climatiques et le développement des produits financiers verts ainsi que la maîtrise des impacts directs sur l'environnement", a-t-il dit.



De son côté, Khatim Kehrraz, secrétaire exécutif de l’OSS a préconisé l’augmentation du prix de l’eau pour faire pression et changer les comportements afin d’améliorer la gestion de ces ressources. Kherraz a précisé que ceux qui utilisent l’eau pour faire des profits, doivent payer pour ceux qui n’ont pas les moyens de payer leur propre eau, pour garantir de cette manière l’équité en eau et laisser un peu de marge pour les plus démunis.



Tout en qualifiant la situation de "très difficile" puisque l’organisation mondiale de la santé a défini la pénurie comme étant un seuil qui est en-dessous de 1000 m3 par habitant et par an,alors qu'au niveau du Maghreb Arabe, on oscille entre 800 m3 et 100 m3. Dans ce sens, il a appelé au recours à des solutions alternatives telles que le dessalement de l’eau de mer et la réutilisation des eaux usées traitées pour l’agriculture.



Pour le ministre tunisien de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, la Tunisie devra subir d’ici 2050, une élévation de la température moyenne de 1°C à 3°C, une diminution de la moyenne pluviométrique de 10 à 20% et une accentuation de la variabilité climatique dont particulièrement la durée de la sécheresse et l’ampleur des inondations.



"La Tunisie a réservé des investissements importants (environ 65% du total des investissements programmés pour l’ensemble du secteur agricole pour la période 2016-2020) pour la mobilisation des ressources en eau, le développement des zones irriguées et la rationalisation de l’économie de l’eau", a-t-il dit.



Pour sa part, Mokhtar Hammami, ministre tunisien des affaires locales et de l’environnement a souligné qu’il est temps de réfléchir à un plan d’adaptation régional que l’UMA est bien positionnée pour l’abriter et le piloter. Ainsi, la réutilisation des eaux usées, le dessalement des eaux et autres techniques sont aujourd’hui inévitables mais nécessitent beaucoup de financements, a-t-il expliqué.



Les travaux du séminaire de deux jours porteront à la fois sur le contexte général de la gestion de l’eau et les approches innovantes développées en matière d’adaptation aux changements climatiques dans le secteur de l’eau, incluant les opportunités offertes par la finance climat au service de l’eau.