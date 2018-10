Pedro Sanchez souligne le rôle du Maroc comme acteur stratégique en matière de politique migratoire

S’exprimant devant le Congrès des députés espagnol au sujet de sa participation au Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’UE tenu les 17 et 18 octobre à Bruxelles, M. Sanchez a tenu à mettre en relief le rôle assumé par le Royaume en matière de contrôle des flux migratoires et de lutte contre l’immigration irrégulière.



A cet égard, M. Sanchez a relevé qu’il a défendu, lors de ce sommet, la nécessité de la mise en place par l’Union européenne d’un plan d’accompagnement du Maroc en matière de gestion du défi migratoire, surtout avec la forte augmentation des arrivées de migrants irréguliers enregistrée ces derniers mois au niveau de la route de la Méditerranée occidentale.



Il s’agit, a expliqué le chef de l’exécutif espagnol, d’une initiative à moyen et long terme dont l’objectif est de faire face au défi que représente ce phénomène pour le Maroc, pays avec lequel "l’Espagne entretient des relations importantes dans les différents domaines".



M. Sanchez a rappelé que cette initiative concerne "une contribution d’au moins 140 millions d’euros de fonds européens" aux efforts du Maroc en matière de gestion des flux migratoires.