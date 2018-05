Patrimoine judéo-marocain: signature d'une convention de partenariat entre les Archives du Maroc et The United States Holocaust Memorial Museum

Cette convention va enrichir davantage les collections nationales et répondre à une attente marocaine en matière de valorisation du patrimoine judéo-marocain et donnera aux Archives du Maroc l’occasion de s'ériger en un centre maghrébin de ressources documentaires pour les chercheurs des pays de la région, a souligné, à cette occasion, le directeur des Archives du Maroc, Jamaâ Baida.



En vertu de cette convention, il y aura des échanges d'archives de différents supports, mais aussi tout un travail en commun pour valoriser le patrimoine judéo-maghrébin par des colloques, expositions et publications, a-t-il précisé.



Les Archives du Maroc et The United States Holocaust Memorial Museum de Washington DC, désormais partenaires, œuvreront ensemble pour hisser haut les grandes valeurs humaines de dialogue et de reconnaissance de l'autre dans sa différence, des valeurs qui constituent un barrage contre les obscurantismes et les radicalismes de tous bords, a-t-il indiqué.



Cette cérémonie a été marquée par la présence du Conseillers du Roi Mohammed VI, André Azoulay, la chargée d'affaires à l'ambassade US au Maroc, Stéphanie Miley et le président de la communauté israélite de Rabat, David Tolédano qui ont salué les initiatives de Feu le Sultan Mohammed V pendant la seconde guerre mondiale en protégeant les juifs marocains des affres des lois racistes de Vichy.



Au terme de cette cérémonie, un premier lot de documents numérique à été remis aux Archives du Maroc pour les mettre à la disposition des chercheurs.