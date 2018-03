Patinage : L'Américain Nathan Chen sacré champion du monde

Multipliant les quadruples sauts (six tentés dans son programme libre), Chen a totalisé 321,40 points et a devancé très largement Uno (273,77 pts), tombé trois fois samedi, et le Russe Mikhail Kolyada (272,32 pts), qui a lui chuté à deux reprises.



Chen prend ainsi sa revanche sur des JO-2018 amers, où, arrivé en sérieux prétendant à l'or, il ne s'était classé que cinquième après un programme court catastrophique (seulement 17e) qu'un excellent programme libre n'avait pas suffi à compenser.



Le patineur de Salt Lake City devient au passage le premier Américain médaillé d'or mondial depuis Evan Lysacek en 2009.



Il était devenu en 2016, à seize ans, le premier patineur à réussir quatre quadruples sauts dans un programme, aux Championnats des Etats-Unis. Puis un an plus tard, le premier encore à en poser cinq, aux Championnats des quatre continents.