Parution de "Jésus, une grande figure biblique du Coran" de Rachid Lazrak

L'ouvrage "Jésus, une grande figure biblique du Coran" de Rachid Lazrak, vient de paraître aux éditions "La Croisée des Chemins" et "L'Harmattan", poussant la réflexion sur "l'histoire et le statut exceptionnels de Jésus" et sur la place de choix qui lui est réservée dans le Coran, en tant que "grande figure biblique".



"Le livre de Rachid Lazrak a de nombreux mérites". C'est ainsi que commence la préface de cet ouvrage, rédigée par Ali Benmakhlouf, qui attire l'attention du lecteur sur le fait que ce livre ne se contente pas uniquement de faire "connaître la place de Jésus dans le Coran", mais vise également à "examiner les énigmes de la figure de Jésus", parmi lesquelles, poursuit-il, celle d'être la "référence ultime" d'"une religion qui se réclame de lui mais qu'il n'a pas fondée". Et si l'auteur met son lecteur au cœur des questions destinées, préalablement, à demeurer sans réponse, il ouvre aussi, tout au long des 309 pages qui composent ce livre, les textes des historiens, des évangélistes, des doxographes, appartenant aux trois monothéismes, mais aussi des historiens qui n'affichent pas leur foi mais leur savoir des faits religieux, pour éclairer ces questions à défaut d'y répondre, poursuit M. Benmakhlouf. De son côté, l'auteur fait savoir, dans son avant-propos, que son œuvre est le fruit de plus de quatre années de recherches, lui qui depuis son jeune âge, a été fasciné par la personne de Jésus.



"Rien concernant Jésus ne semble relever de l'ordinaire: les conditions de sa naissance, de sa vie et de sa mort", écrit-il. Il revient donc, à travers les six chapitres de ce livre, sur la naissance de Jésus, sur sa vie, sur sa mort, sur son message et son identité et s'arrête, entre autres, sur le contexte et l'environnement de la naissance de Jésus, sur les miracles qui ont marqué sa vie, sur sa mort sous les perspectives de l'Evangile et du Coran et sur le contenu de son message.



Par ailleurs, M. Lazark accorde tout un chapitre à la naissance et au développement du christianisme, du vivant de Jésus jusqu'après sa mort. Docteur d’État en droit public et diplômé de l'Institut d’Études politiques de Paris, Rachid Lazrak est un grand passionné de l'histoire des religions.



Professeur universitaire, M. Lazark a écrit de nombreux ouvrages et articles en droit et en fiscalité.