Parlement européen : les huit groupes politiques

Les députés au Parlement européen siègent au sein de groupes politiques. Ils ne sont pas organisés par nationalité, mais en fonction de leurs affinités politiques. Lors de la huitième législature qui vient de s'achever, ils étaient répartis en huit groupes politiques. Le Parti Populaire Européen (PPE) était de loin le groupe politique le plus représenté au sein de l'Hémicycle depuis juillet 2014 (217 sièges), tandis que le groupe d'extrême-droite "Europe des Nations et des Libertés"(ENL) était la formation politique la moins représentée.





Voici les huit groupes politiques représentés au Parlement européen lors de la huitième législature:



- Le Parti Populaire Européen (PPE), présidé par l'Allemand Manfred Weber depuis juillet 2014, est un groupe de droite conservatrice qui regroupe avant tout des eurodéputés issus des droites chrétienne démocrate et libérale conservatrice. Les principaux partis qui y sont représentés sont l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU), la Plate-forme civique (PO) polonaise, le Parti populaire (PP) espagnol, les Républicains (LR) français et le Fidesz-Union civique hongroise (Fidesz-MPSz).



- L'Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D) est un groupe de centre gauche présidé par l'Allemand Udo Bullmann depuis mars 2018. Les cinq formations politiques qui sont les plus représentées dans ce groupe sont le Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD), le Parti démocrate (PD) italien, le Parti travailliste britannique (Labour), le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), le Parti social-démocrate (PSD) roumain et le Parti socialiste français (PS).



- Le groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE), co-présidé par le Britannique Syed Kamall depuis juillet 2014 et le Polonais Ryszard Legutko depuis juillet 2017, regroupe des partis européens de droite et de la droite nationaliste d'orientation eurosceptique et libérale. Il s'agit du Parti conservateur britannique (Tories), le parti polonais Droit et justice (PiS), l'Alliance néo-flamande (N-Va) belge et le Parti populaire danois (DF).



- L'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ADLE), qui concentre des partis libéraux et centristes européens, est présidé depuis juillet 2009 par l'ex-Premier ministre belge Guy Verhofstadt. Les principales formations politiques représentées à l'ALDE sont les Démocrates 66 (D66) des Pays-Bas, le Mouvement des droits et des libertés (DPS) bulgare, le Parti libéral-démocrate (FDP, Allemagne), les Libéraux et démocrates flamands (Open VLD, Belgique), le Parti du centre (Kesk, Finlande) et le Parti populaire et démocrate (VVD, Pays-Bas), Le Mouvement démocrate (MoDem, France). Le parti du président français Emmanuel Macron La République en marche (LaREM) pourrait compter, selon les sondages, une vingtaine d'eurodéputés au sein du groupe à l'issue des élections européennes de mai 2019.



- Le groupe de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (GUE/NGL), présidé par l'Allemande Gabriele Zimmer (Die Linke) depuis mars 2012, regroupe des partis européens de la gauche radicale et de l'extrême gauche.



Les principales formations politiques qui y sont représentées sont Die Linke (Allemagne), Podemos (Espagne), le Sinn Féin (Irlande), Syriza (Grèce), la coalition Gauche unie (IU, Espagne), le Parti communiste portugais (PCP) et le Parti communiste de Bohême et Moravie (KSČM), La France insoumise (France) et le Parti communiste (France).



- Le groupe des Verts/Alliance libre européenne (Verts/ALE) est un groupe de gauche-écologiste co-présidé par le Belge Philippe Lamberts (Ecolo) et l'Allemande Ska Keller (Alliance 90/Les Verts). Ses membres sont l'Alliance 90/Les Verts (Allemagne), Europe Ecologie-Les Verts (EELV) (France), le Parti de l'environnement-Les Verts (MP) (Suède), Les Verts - L'Alternative verte (Autriche) et le Parti vert de l’Angleterre et du pays de Galles (Royaume-Uni).



- Le groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe (ELDD), présidé depuis janvier 2017 par le Britannique Nigel Farage, est un groupe de droite souverainiste qui regroupe le Mouvement 5 Etoiles (M5S) (Italie), le Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni (UKIP), Debout la France (DLF) et Les Patriotes (LP) (France).



- Le groupe Europe des Nations et des Libertés (ENL) est co-présidé par le Néerlandais Marcel de Graaff depuis juin 2015, rejoint par le Français Nicolas Bay en septembre 2017. Ses principaux membres sont le Rassemblement national (RN) (France), la Ligue du Nord (LN) (Italie), le Parti pour la liberté (PVV) (Pays-Bas), le Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) et le Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni (UKIP).



A noter que le Parlement européen comptait lors de la huitième législature 21 eurodéputés n'appartenant à aucun groupe (un groupe politique doit comprendre au moins 25 députés élus dans au moins sept pays de l'UE).