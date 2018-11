Paris : l'appel aux dons de selles victime de son succès

« On a bloqué le téléphone parce que c'est ingérable. » Des chercheurs de l'hôpital Saint-Antoine à Paris avaient lancé un appel aux dons de selles dans le cadre d'une étude menée sur l'évaluation de la transplantation fécale dans la rectocolite hémorragique, une maladie inflammatoire de l'intestin. La petite annonce, qui avait fait l'objet d'une campagne d'affichage « très limitée », a été diffusée sur les réseaux sociaux, puis largement reprise par les médias, prenant une ampleur inattendue.



Il faut dire que l'équipe de chercheurs proposait une indemnisation de 50 euros (et non une « rémunération », comme cela a parfois été écrit). Donner ses selles contre de l'argent, de quoi séduire de nombreuses personnes en quête d'argent facile. Sauf que ce n'est pas si simple. « On cherche des donneurs motivés, qui vont être interrogés de manière très fouillée, avec des prises de sang, des examens de selles, précise le professeur Harry Sokol, joint par Le Point. Si tous les voyants sont au vert, là, ils pourront être donneurs. »



L'étude interrompue



Le professeur Sokol regrette la tournure qu'a prise cet appel aux dons. « Le numéro de téléphone et l'adresse mail (indiqués sur l'affiche, NDLR) ont été saturés avec des gens pas forcément sérieux. » L'équipe a bloqué la ligne téléphonique, mais des gens ont alors joint le standard de l'hôpital, et certains se sont même présentés sur place.



Si l'annonce d'origine pouvait prêter à sourire, les conséquences de cette diffusion hors de contrôle sont préoccupantes pour le professeur Sokol, qui a dû interrompre la recherche de donneurs. « C'est une étude très sérieuse, qui est de loin l'une des plus ambitieuses dans ce domaine, explique-t-il. L'étude est interrompue, et ce sont les patients qui en pâtissent. »