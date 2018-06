Paris assurera la sécurité de l'Aquarius dans sa zone de "responsabilité" maritime

Le gouvernement français a assuré jeudi soir à l'AFP que les autorités françaises feraient le nécessaire pour assurer la sécurité de l'Aquarius et les bateaux italiens l'accompagnant "pendant le temps où ces navires se trouveront dans la zone de responsabilité française de secours maritime", en l'occurrence au large de la Corse.



"L'Aquarius et deux navires d'Etat italiens qui l'accompagnent ont confirmé qu'ils font route vers l'Espagne", ont indiqué les services du Premier ministre.



"Mais en raison des conditions météorologiques, ils doivent emprunter un trajet qui les fait passer au large de la Sardaigne, puis de la Corse. Nous ferons le nécessaire pour assurer la sécurité de leur navigation pendant le temps où ces navires se trouveront dans la zone de responsabilité française de secours maritime", a précisé Matignon.



Ces déclarations interviennent alors que l'Aquarius, un bateau de l'ONG SOS Méditerranée qui a secouru 629 migrants au large de la Libye, fait route vers Valence, en Espagne, où les autorités se sont dites prêtes à l'accueillir, après que l'Italie et Malte lui ont interdit l'accès à leurs ports.



En début de soirée, le ministère français des Affaires étrangères avait indiqué que la France était prête à accueillir des passagers de l'Aquarius "qui répondraient aux critères du droit d'asile" après examen de leur situation en Espagne, où le navire est attendu ce week-end.