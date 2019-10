Paris 2024 : le logo des Jeux olympiques dévoilé

Les organisateurs de Paris 2024 ont présenté, lundi soir, le logo définitif des Jeux olympiques et paralympiques, lors d'une cérémonie organisée dans la capitale française.



Le nouvel emblème représente une médaille d’or avec une flamme ondulant. En se confondant, les deux symboles de l'olympisme révèlent le visage d'une femme représentant Marianne, allégorie de la République française.



"Ce visage incarne notre ambition de mettre les gens au cœur des Jeux", explique Tony Estanguet, président du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) de Paris 2024, dans l’édito du dossier de présentation.



Les organisateurs souhaitent des Jeux olympiques "plus ouverts, plus participatifs, plus inclusifs", et "où le spectateur est aussi acteur", note-t-on.



A travers ce nouveau logo, le comité d'organisation cherche à raconter sa vision des Jeux "que l’on veut porter au monde".



Sous le visage humain du nouveau logo, figure l’inscription "Paris 2024", alors que dans la partie inférieure du graphisme, sont représentés les anneaux olympiques et les trois agitos paralympiques, seule différence visuelle entre les deux événements sportifs.



Il s'agit de la première fois que l’emblème sera commun aux Jeux olympiques et paralympiques.



"Nous voulons proposer un nouveau modèle de Jeux", assurent les organisateurs, qui ambitionnent de "marquer les esprits" et "faire mieux que les éditions précédentes".