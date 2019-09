Ouverture de la première biennale d'art contemporain de Rabat

Organisée par la Fondation des Musées du Maroc (FNM), sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cette exposition qui se veut un "espace de liberté et d'interaction entre le contemplateur et l'œuvre" est dédiée entièrement aux femmes.



Ainsi, 63 artistes et collectifs d'artistes, issus de 27 nationalités différentes et de nombreuses disciplines, en l'occurrence l'art plastique, la peinture, la sculpture et le cinéma, seront au rendez-vous lors de cette édition, qui se poursuivra jusqu’au 18 décembre.



S’exprimant à cette occasion, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laâraj a indiqué que cette manifestation est le fruit d’un partenariat institutionnel commun entre la FNM et le ministère, s’assignant comme principal objectif de consolider le rayonnement de la scène artistique marocaine et permettre à Rabat, Ville Lumières et Capitale culturelle du Royaume, de continuer sur la même dynamique.



"La biennale demeure également une occasion de redécouvrir la ville de Rabat, à travers différents regards et multiple points de vue, notamment celui qui s’intéresse à l’art féminin moderne, comme étant une manière parmi d’autres de réécrire l’histoire et dépasser cette dichotomie du genre", a-t-il ajouté.



Le ministre a, par ailleurs, souligné que cet événement promeut l’image du Maroc, terre de tolérance, du dialogue, de coexistence et de diversité, d’autant qu’il met en relief l’ouverture du Royaume sur différents peuples et cultures du monde.



De son côté, Abdelaziz El Idrissi, directeur du MMVI, a considéré cette biennale, dont il est l’un des protagonistes, comme un moment particulier qui permettra à Rabat de se tailler une place de choix, en accueillant l’une des quelque 150 biennales du monde, d’autant qu’il renforcera la position stratégique de la Capitale du Royaume en faveur de la jeunesse africaine et méditerranéenne.



"Grâce à une programmation riche et diversifiée et un voyage dans le temps, cette biennale va encore consolider la dimension culturelle internationale de Rabat et mettre en exergue son aspect intemporel", a-t-il expliqué.



Le commissaire général et concepteur de la biennale, le Franco-algérien Abdelkader Damani, a d’emblée tenu à remercier le Maroc de son accueil et de lui avoir offert la chance de réaliser cette biennale. Il a fait savoir que cette exposition revient sur une œuvre qui date de 350 mille ans, mêlant histoire et contemporanéité et mettant en avant l’amour du récit. C'est une manifestation, a-t-il soutenu, qui concerne "toutes les femmes qui portent les équilibres et dessinent pour nous un monde que nous méritons grâce à elles".



Parmi les moments forts de cette biennale, un hommage vibrant sera rendu à la cantatrice égyptienne Oum Kalthoum, première artiste sélectionnée par le commissaire, à travers la projection de son concert mythique à Rabat en 1968 comme préambule à toute l’exposition.



La biennale de Rabat est la plateforme idéale rassemblant des artistes, académiciens, historiens d’art et cinéastes venant des quatre coins du monde atour d’un thème fédérateur, à savoir la Création. Il s’agit également d’une invitation ouverte pour le public vers des espaces de découverte, de dialogue, d’écoute, de regards, de méditation, de réflexion et de dépaysement… mais aussi de considération de valeurs nobles, telles que l’ouverture, la tolérance et la parité.



Pour sa première édition, la biennale de Rabat entend contribuer à redéfinir l’art dans ses paradigmes et ouvrir une réflexion sur l’urgence de la création, en examinant les raisons, les révoltes, les moments décisifs qui poussent les artistes à passer à l’action et à marquer l’histoire.



La cérémonie d'ouverture s’est déroulée en présence du Conseiller du Roi, M. André Azoulay, du ministre de la Justice, M. Mohamed Aujjar, du ministre de la culture et des sports espagnol M. José Guirao, et du wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, M. Mohamed Yacoubi, ainsi que de plusieurs personnalités diplomatiques, universitaires et artistiques.