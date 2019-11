Ouverture à Rabat d'une Conférence internationale sous les défis de la protection humanitaire

"70 ans après l’adoption des Conventions de Genève: les défis de la protection humanitaire" est le thème d’une conférence internationale, dont les travaux ont été ouverts mercredi à Rabat.



Initiée par la commission nationale du droit international humanitaire, en collaboration avec le Comité international de la Croix Rouge (CICR), cette conférence porte sur l'impact des Conventions de Genève en tant que pilier fondamental du droit international humanitaire et pierre angulaire de la protection de l’Homme contre les drames des guerres.



Cette conférence a, également, pour objectif de mettre en avant l'importance historique et symbolique des conventions de Genève et d'échanger autour du développement des mécanismes juridiques, institutionnels et organisationnels se rapportant au respect des dispositions de ces conventions aux niveaux diplomatique et onusien.



La cérémonie d'ouverture, qui s'est déroulée en présence du Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, ainsi que d'ambassadeurs et de représentants de corps diplomatiques et d'organisations internationales, a été marquée par la diffusion d'un documentaire sur l'action de la commission nationale du droit international humanitaire.