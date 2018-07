Ouverture à Nouakchott du 31ème Sommet de l'Union africaine

La délégation marocaine à ce 31eme sommet placé sous le thème "vaincre la corruption: une voie durable pour la transformation de l'Afrique", est conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita.



Outre la thématique principale du sommet relative à la lutte contre la corruption, l'ordre du jour de ce sommet de deux jours porte sur plusieurs questions notamment la réforme institutionnelle de l'organisation panafricaine, la zone de libre échange continentale africaine, l'état de la paix et la sécurité dans le continent, l'examen des projets d'instruments juridiques, ainsi que l'adoption du budget de l'Union



Le président mauritanien, M. Mohammed Ould Abdelaziz, qui intervenait à l'ouverture de ce 31eme sommet de l'UA a souligné la nécessité pour le continent de relever de grands défis sécuritaires pour faire face au terrorisme, à l'extrémisme, au trafic de drogue et à la multiplication des foyers de tension, qui constituent une entrave réelle au développement durable de l'Afrique.



M. Ould Abdelaziz a plaidé, dans ce cadre, pour la mise en place d'une approche collective basée sur la coordination des efforts des Etats africains pour relever ces défis, ajoutant que pour assurer le succès de cette approche dans la lutte contre le terrorisme, la violence et l'extrémisme, il est impératif d'inclure des dimensions pour trouver des solutions aux déséquilibres sociaux et économiques qui peuvent conduire les jeunes à l'extrémisme et à la déviation.



Vaincre la corruption est une condition nécessaire à la croissance et à la prospérité, a ajouté le chef de l'Etat mauritanien, rappelant que les pays qui ont gagné la lutte contre la corruption ont atteint des résultats importants sur les plans économique, social et technologique.



Le président de la Commission de l'UA, M. Moussa Faki Mahamat a, quant à lui, souligné que ce 31ème sommet se tient à un moment marqué par le lancement de nombreux et ambitieux chantiers qui ont suscité des fortes attentes dans le continent.



M. Faki Mahamat a, d'autre part, noté que les questions de paix, de sécurité et de stabilité demeurent à l'évidence une préoccupation majeure sur le continent .



De son côté, le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, M. Ahmed Abou Al Ghait, a salué le partenariat stratégique entre la Ligue et l'UA, ajoutant que les deux organisations sont confrontées à nombre de crises et de défis communs, ce qui nécessite de redoubler d'efforts pour le règlement des conflits et parvenir ainsi à des solutions globales.



M. Abou Al Ghait a indiqué que la Ligue continuera à soutenir les efforts de l'UA pour la maintien de la paix et la sécurité sur le continent, soulignant l'importance de la complémentarité au niveau des priorités économiques et sociales que les deux organisations veulent réaliser, en particulier les objectifs du développement durable 2030 et l'agenda 2063 de l'Union africaine.



La Secrétaire générale adjointe de l'ONU, Mme Amina mohammed, a affirmé, à son tour, que l'ONU et l'UA oeuvrent pour une action commune en matière du développement durable (Agenda 2030 et 2063) et pour la paix et la stabilité.



Les Nations Unies continueront à soutenir l'Afrique dans sa marche de transformation à tous les niveaux (processus électoraux, démographie, éradication des épidémies), ajoutant que la coopération entre les deux organisations touche également la bonne gouvernance, les droits de la femme, la création d'emploi pour les jeunes et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme.



Le ministre palestiniens des Affaires étrangères et des expatriés, M. Riyad Al-Malki, a appelé le sommet africain à renforcer le soutien et la solidarité avec le peuple palestinien et son autorité pour le parachèvement de la marche de la liberté et de l'indépendance de la Palestine.



M. Al Maliki a également appelé les dirigeants africains à revoir les relations de leurs Etats avec l'occupant israélien, conformément aux principes et à la Charte de l'UA.



Le président du Rwanda, M. Paul Kagamé, qui assure la présidente tournante de l'UA, a relevé que les efforts de l'UA pour parvenir à la transparence ont permis une réduction de 12 pc des dépenses de fonctionnement et une augmentation importante du budget du Fonds dédié aux crises dans le continent.



Il a ajouté qu'un certain nombre de pays avaient signé le Protocole sur la zone de libre échange continentale africaine au moment où d'autres sont sur le point de le faire, citant les résultats positifs du Protocole sur le développement du continent.