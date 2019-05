ONU : un général népalais nommé à la tête de la mission de paix au Golan

M. Guterres "se souvient et rend hommage au regretté général Vib-Sanziri pour son dévouement au leadership de la FNUOD et son service aux Nations-Unies", a indiqué son porte-parole dans un communiqué.



Selon l'ONU, le général Shivaram Kharel est fort d'une "carrière militaire distinguée aux niveaux national et international". Il a récemment occupé le poste de commandant adjoint de la Force intérimaire des Nations-Unies au Liban (FINUL), ainsi que divers postes militaires de haut rang, notamment celui de directeur des tâches, des politiques et des plans d'état-major dans l'armée népalaise de 2016 à 2017, de commandant de brigade de 2014 à 2016 et d'assistant militaire du chef d'état-major de l'armée népalaise en 2016.



Cette nomination intervient au lendemain d’incidents inquiétants dans le Golan syrien, où un missile israélien s'est abattu dans le sud-ouest de la Syrie sur la province de Quneitra, tuant un soldat syrien, lundi soir.



Réagissant à cet incident, M. Guterres a fait part mardi de sa préoccupation et appelé "les parties à l'accord de désengagement des forces de 1974 à respecter les termes de l'accord et à se mettre en liaison étroite avec la FNUOD afin d'éviter tout nouvel incident et toute escalade de la situation".