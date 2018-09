ONU: le ministre marocain des AE avec le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki

e ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Bourita, s’est entretenu, lundi à New York, avec le président de la Commission de l’Union africaine (UA), M. Moussa Faki Mahamat, en marge des travaux de la 73è session de l’Assemblée générale des Nations Unies.



M. Bourita a affirmé que cette entrevue s’inscrit dans le cadre des contacts réguliers avec le Président de la Commission de l’UA, précisant que la rencontre avait porté essentiellement sur quatre sujets, à savoir la migration dans le contexte de la Présidence par Sa Majesté le Roi Mohammed VI de la stratégie africaine pour la migration et le développement.



Le ministre a cité ensuite la question de la réforme de l'Union africaine et de ses structures pour les rendre plus efficaces, plus performantes. En troisième lieu, M. Bourita mentionné les prochaines échéances au niveau continental, notamment le sommet extraordinaire de novembre, qui sera consacré certainement à la question de la réforme institutionnelle, ainsi que les différentes questions qui sont inscrites à l'ordre du jour de l'Union africaine.