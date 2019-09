OCP : hausse de 4% du chiffre d’affaires à 27,582 MMDH au premier semestre

Le Groupe OCP a réalisé un chiffre d'affaires de 27,582 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2019, en hausse de 4% par rapport à celui enregistré lors de la même période de l'exercice précédent, a annoncé l'acteur majeur de l’industrie des engrais.



Cette croissance est soutenue principalement par l’augmentation des volumes et des prix pour l’acide phosphorique ayant permis d’atténuer la baisse de performance enregistrée sur les segments de la roche et des engrais, a expliqué le Groupe dans un communiqué.



En outre, le Groupe a renforcé sa position de leader en Asie avec des exportations d’acide phosphorique en croissance, notamment vers l’Inde où la demande a été portée par l’augmentation de la production locale d’engrais. Pour la roche, le leader mondial des produits phosphatés a bénéficié d’un effet prix positif sur la période, qui n’a toutefois pas permis d’atténuer le recul des volumes vendus du fait d’une baisse des exportations, notamment vers l’Amérique Latine. Les exportations d’engrais ont été, pour leur part, impactées par la baisse des prix ainsi que par la baisse des volumes de ventes, notamment en Asie.



"Grâce aux avantages compétitifs du Groupe et en dépit de conditions de marché moins favorables, OCP affiche au premier semestre des résultats supérieurs à la moyenne du secteur", a indiqué le président-Directeur général du Groupe, Mostafa Terrab, cité par le communiqué.



Au cours de cette période, a poursuivi M. Terrab, le marché a connu une correction des prix, en ligne avec nos prévisions, s’expliquant notamment par une baisse des prix des matières premières, combinée à des stocks élevés dans certaines régions ainsi que la hausse des exportations chinoises, soulignant que le Groupe, afin de compenser la baisse des prix des engrais, il s’est appuyé sur sa flexibilité industrielle et son agilité commerciale pour adapter son mix produit à la demande. "Notre leadership en matière de coûts nous a permis de maintenir nos marges dans ce contexte de baisse générale des prix.



A l’issue du premier semestre 2019, le cash-flow opérationnel a augmenté de manière significative par rapport à la même période de l’année précédente, permettant ainsi au Groupe de renforcer sa stratégie de croissance et son leadership sur les coûts.



Les dépenses d’investissement à fin juin 2019 sont en ligne avec notre programme de développement et nous continuons à réaliser des économies grâce à la réussite des projets réalisés", a noté M. Terrab. La marge brute pour la période a atteint 17,837 MMDH, contre 17,024 MMDH, a ajouté le Groupe, relevant que cette performance a été soutenue d’une part, par la croissance du chiffre d’affaires, et d’autre part, par la baisse du prix des matières premières, principalement du soufre.



Au premier semestre 2019, le Groupe a enregistré un EBITDA de 8,48 MMDH, contre 8,008 MMDH à fin juin 2018. La marge d’EBITDA a atteint 31% comparée à 30% à fin juin 2018, bénéficiant de la baisse des prix des matières premières.



Le résultat d’exploitation s’est établi, par conséquent, à 3,828 MMDH, contre 4,114 MMDH en 2018.



D'autre part, la trésorerie et équivalents se sont élevés à 13,747 MMDH, tandis que la dette financière nette a atteint 39,068 MMDH avec un ratio de levier financier ajusté de 2,15 qui se compare au niveau de 2,02 affiché à fin décembre 2018.