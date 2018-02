Nouvelle inculpation de l’ex-directeur de campagne de Donald Trump pour fraude bancaire et fiscale

Les deux hommes, déjà inculpés pour des infractions similaires, devront répondre de 32 nouveaux chefs d'inculpation, concernant des faits présumés de fraude fiscale et de dissimulation de comptes bancaires à l'étranger.



MM. Manafort et Gates, également adjoint de campagne de Donald Trump, avaient travaillé entre 2006 à 2015 comme consultants politiques et lobbyistes au service du président ukrainien pro-russe Viktor Ianoukovitch, renversé en 2014.



Les deux hommes sont accusés d'avoir monté un système complexe permettant de ne pas déclarer au fisc américain une grande partie de leurs millions de dollars de revenus.



Selon l'acte d'accusation, M. Manafort a blanchi plus de 30 millions de dollars de revenus, avec l'aide de Gates. Il a dissimulé plus de dix millions de dollars de revenus d'entités chypriotes en les faisant passer pour des prêts.



Il a aussi obtenu des millions de dollars de financements bancaires au moyen de déclarations fausses et frauduleuses, lit-on dans le document.



Les deux hommes ont déjà été inculpés de 12 chefs d'accusation en octobre, pour complot de blanchiment d'argent de plusieurs millions de dollars lié au lobbying d'un parti politique ukrainien favorable à la Russie. Manafort et Gates avaient tous les deux plaidé non coupable après cette inculpation.



Cette nouvelle affaire pénale, intervient une semaine après qu'un acte d'accusation séparé de Mueller a inculpé 13 Russes et trois compagnies dans un complot visant à saper l'élection présidentielle américaine de 2016 à travers une campagne dissimulée de propagande sur les réseaux sociaux.



Les accusations contre Manafort et Gates ne se rapportent à aucune allégation d'inconduite liée à la campagne de Trump, bien que Mueller continue d'enquêter sur une éventuelle collusion avec le Kremlin.



Mueller examine également si Trump a entravé la justice, y compris par le limogeage en mai dernier du directeur du FBI, James Comey. Son équipe a exprimé un intérêt à interviewer le président.



Deux autres adjoints de Trump dans la campagne ou à la Maison Blanche, en l'occurrence l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn et l’ancien conseiller de campagne en politique étrangère George Papadopoulos, ont plaidé coupable d’avoir menti au FBI sur leurs contacts à l'étranger. Aucun des deux hommes n'a été condamné. Les deux coopèrent avec l'enquête.