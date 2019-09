Nouvelle ambassadrice américaine à l'ONU 9 mois après le départ de Nikki Haley

Kelly Craft est passée devant les journalistes au siège des Nations unies à New York en refusant de répondre aux questions pour aller rencontrer, dans son bureau, le secrétaire général, Antonio Guterres.



Nikki Haley, qui avait été la voix de la diplomatie américaine à l'ONU au début du mandat de Donald Trump, avait démissionné de ses fonctions en fin d'année dernière. Depuis, la représentation américaine auprès de l'ONU avait été dirigée par son numéro deux, l'ambassadeur Jonathan Cohen.



Née le 24 février 1962, Kelly Craft a été ambassadrice des Etats-Unis au Canada, où elle a participé aux négociations pour l'adoption d'un nouvel accord de libre-échange nord-américain. Elle est mariée au milliardaire Joe Craft, un industriel du charbon. Lors d'une audition au Sénat en juin, elle avait promis de ne pas être un obstacle à la diplomatie du climat, bien que la fortune de sa famille vienne du charbon. Elle avait alors précisé qu'elle ne participerait pas personnellement aux discussions évoquant le charbon à l'ONU.



L'Assemblée générale annuelle des Nations unies, au niveau des dirigeants de la planète, doit débuter le lundi 23 septembre par un sommet sur le climat réunissant des chefs d'Etat et de gouvernement à l'initiative d'Antonio Guterres. Selon des diplomates, le département d'Etat devrait être représenté à cette réunion visant à intensifier les engagements contre le réchauffement de la planète.



Les Etats-Unis sont le premier contributeur financier de l'ONU, dont ils payent 25% du montant des opérations de paix et 22% de ses crédits de fonctionnement.