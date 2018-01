Nouveau dérapage algérien: le Premier ministre Ouyahia attaque le Maroc

Pour le responsable algérien, tous les maux de l'Algérie sont le fait d'"agents extérieurs" qui n'ont pour but que de porter atteinte à son pays et à sa stabilité.



Rappelons que dans sa dernière livraison, l'hebdomadaire français "Valeurs actuelles" a consacré sa couverture à l'Algérie sous le titre "La bombe algérienne, soulignant que le pays "tient son rang dans le peloton de queue, parmi les grands champions du désastre intégral, le Zimbabwe, la Corée du Nord, la Libye, l'Erythrée, la somalie."



Pour "Valeurs actuelles", les Algériens devront oublier, que sous le règne de Bouteflika, l'Algérie a battu des records mondiaux dans plusieurs domaines sensibles: la fraude électorale, la corruption au sommet de l'Etat, la fuite des cadres et des capitaux, le suicide des jeunes filles, le viol, la déperdition scolaire, le kidnapping, l'émigration clandestine, les grands trafics, les décès inexpliqués dans les prisons, les commissariats, les règlements de compte...



"Dans les rapports annuels des ONG, tient son rang dans le peloton de queue, parmi les grands champions du désastre intégral, le Zimbabwe, la Corée du Nord, la Libye, l'Erythrée, la somalie", poursuit l'hebdomadaire.



Un spécialiste de l'Algérie au quai d'Orsay, cité par "Valeurs actuelles", estiment que les Algériens "étouffent sous ce régime postmarxiste sans perestroïka."