Nizar Baraka : le PI a présenté une vision globale pour contribuer au nouveau modèle de développement

Le secrétaire général du Parti de l'Istiqlal (PI) a affirmé, samedi à Tanger, que sa formation a présenté une vision globale qui fait office d’une offre politique inspirée de la pensée du fondateur du parti, Allal El Fassi, pour contribuer à l'élaboration du nouveau modèle de développement au Maroc.



Dans une allocution devant les militants du PI dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, M. Baraka a expliqué que cette vision est fondée sur "la préservation de la sécurité spirituelle et l'unité territoriale et nationale", en renforçant la solidarité et l'unité de la Oumma et les valeurs de co-existence et en mettant l'accent sur les valeurs universelles de l'identité nationale, dans lesquelles l'Islam occupe une position centrale.



Cette vision prône également "la répartition équitable de la richesse" à travers l'encouragement de l'esprit d'entreprenariat, le soutien aux PME et la lutte contre le monopole et les disparités sociales et territoriales, a ajouté M. Baraka, soulignant que le PI ne peut que s'élever contre toute politique qui accentue les disparités ou porte atteinte au pouvoir d’achat.



La vision de l'Istiqlal est basée, en troisième lieu, sur la généralisation de l'accès aux sources de revenus pour permettre à tous d'accéder aux moyens de production et d'ascension sociale, a-t-il dit, soulignant que le nouveau modèle de développement requiert aussi "la transformation d'une société de rente à une société d'égalité des chances", a dit M. Baraka.



Et de souligner encore que le modèle de développement doit, en quatrième lieu, préserver la dignité de l'ensemble des citoyens et consolider les capacités, "en passant d'un modèle basé sur l'investissement dans les bâtiments et les installations vers un modèle basé sur le développement des capacités et du capital humain".