Nigeria: au moins 13 soldats tués dans une attaque de Boko Haram

Au moins 13 soldats et un policier nigérians ont été tués dans une embuscade tendue par le groupe jihadiste Boko Haram lundi soir dans le nord-est du pays, a annoncé mercredi l'armée nigériane.



"Malheureusement, treize de nos hommes et un agent de police (...) ont payé de leur vie en tentant de s'enfuir de l'embuscade", écrit dans un communiqué le porte-parole de l'armée pour la région du Nord-Est, le colonel Onyema Nwachukwu. Selon d'autres sources médicale et militaire, le nombre de victimes s'élèverait à 18.