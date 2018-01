Netanyahu ira en Inde avec une importante délégation commerciale

Le directeur général adjoint du ministère des Affaires étrangères pour l'Asie, Gilad Cohen, a affirmé que le voyage du 14 au 19 janvier avait pour but d'approfondir les liens politiques, commerciaux et culturels entre les deux pays.



L'Inde a voté le mois dernier à l'Assemblée générale de l'ONU contre la reconnaissance par le président américain Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël.



Israël a fait pression pour obtenir le soutien de pays comme l'Inde, mais M. Netanyahu a déclaré mercredi qu'il ne voyait aucun recul dans les relations.



"J'aurais préféré un autre vote, pour être franc", a déclaré le Premier ministre à des journalistes, "mais je ne pense pas que cela change concrètement les relations fructueuses entre l'Inde et Israël".



Le ministère indien de la Défense a annoncé la semaine dernière qu'il achèterait 131 missiles sol-air d'Israël.



Ces missiles fabriqués par la société d'armement Rafael seront utilisés pour le premier porte-avions indien en construction.



Rafael a par ailleurs déclaré que l'Inde avait annulé un accord séparé de 500 millions de dollars (417 millions d'euros) pour l'achat de missiles antichars Spike.



M. Cohen a refusé de répondre aux questions sur le sujet dans son entretien mercredi avec des journalistes à Jérusalem.



"Le Premier ministre parlera (à ses hôtes) de toute la gamme des questions qui composent les relations entre Israël et l'Inde: l'eau, l'agriculture, l'énergie, la culture, l'innovation et la défense", a-t-il déclaré. "Je ne veux pas donner plus de détails sur les questions de défense".



Israël est un fournisseur important dans le domaine de la défense pour l'Inde, avec environ un milliard de dollars (environ 830 millions d'euros) de matériel militaire vendu.



En avril, les deux pays ont signé un accord militaire d'une valeur de près de 2 milliards de dollars (1,66 milliard d'euros), prévoyant notamment la fourniture sur plusieurs années de missiles sol-air à moyenne portée, de lanceurs de missiles et de technologies de communication.



L'une des étapes du voyage de M. Netanyahu, le premier en Inde d'un Premier ministre israélien depuis celui d'Ariel Sharon en 2003, aura lieu à Bombay où il rencontrera le 18 janvier des stars et des cadres de l'industrie cinématographique indienne.



"Les stars de Bollywood exercent une influence considérable dans le monde entier", a déclaré M. Cohen, ajoutant qu'Israël voulait pousser l'industrie cinématographique indienne à tourner un film dans l'Etat hébreu.



M. Netanyahu aura des rencontres avec les dirigeants indiens et participera à une cérémonie d'hommage aux victimes des attentats de Bombay en 2008 durant lesquels un centre juif avait été pris d'assaut, faisant six morts dont un rabbin et son épouse. (afp)