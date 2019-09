Netanyahu en Russie cinq jours avant les élections israéliennes

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu va se rendre en Russie jeudi, a annoncé mardi son bureau, le chef du gouvernement cherchant à asseoir sa stature internationale à moins d'une semaine des législatives.



Peu de détails ont filtré, mais M. Netanyahu devrait rencontrer le président russe Vladimir Poutine à Sotchi.



Le 17 septembre, les Israéliens sont appelés aux urnes et M. Netanyahu, le Premier ministre le plus longtemps au pouvoir de l'histoire du pays, brigue un nouveau mandat. Il cherche notamment à s'attirer les faveurs de l'électorat russophone, acquis majoritairement à un de ses rivaux, Avigdor Lieberman, dirigeant du parti nationaliste laïc Israël Beiteinou. Cet ancien allié de M. Netanyahu, devenu faiseur de roi, a fait échouer les négociations pour créer une coalition à l'issue des élections d'avril dernier, forçant le Premier ministre à reconvoquer un nouveau scrutin le 17 septembre.



Comme lors de la précédente campagne, M. Netanyahu a mis en avant ses relations privilégiées avec les grands de ce monde, dont le président américain Donald Trump et le chef de l'Etat russe Vladimir Poutine, afin de se présenter en dirigeant à la stature internationale inégalée. Il avait laissé entendre dimanche qu'il allait se rendre en Russie pour discuter des activités iraniennes en Syrie.



L'armée israélienne a mené ces dernières années, selon un ancien chef d'état-major, des centaines de frappes contre des cibles iraniennes et du mouvement libanais Hezbollah, deux alliés du régime Assad. Elle a veillé à éviter les frictions avec les forces russes, engagées en Syrie depuis 2015 pour soutenir l'armée de M. Assad. Mais les relations se sont crispées après que des batteries syriennes ont abattu par erreur un avion russe lors d'une opération aérienne israélienne le 17 septembre 2018. Quinze soldats russes avaient été tués.



M. Netanyahu répète à l'envi qu'il ne laissera pas l'Iran, grand ennemi d'Israël, se servir de la Syrie comme tête de pont militaire. Il avait déjà rencontré M. Poutine cinq jours avant les élections d'avril. Cette fois encore, le principal rival de M. Netanyahu est Benny Gantz, ancien chef d'état-major et dirigeant de l'alliance centriste "Bleu-Blanc".