Nasser Bourita reçu à Washington par John J. Sullivan

"Le secrétaire d'Etat par intérim John J. Sullivan a remercié le Ministre des affaires étrangères Nasser Bourita et le peuple marocain pour leur forte amitié et leur partenariat avec les États-Unis sur les priorités communes, notamment dans la lutte mondiale contre l'EII.

Le Secrétaire par intérim et le Ministre des affaires étrangères ont discuté de la relation bilatérale profonde entre les États-Unis et le Maroc et des questions régionales, y compris des efforts pour parvenir à la paix régionale. Les États-Unis ont également exprimé leur attachement aux efforts déployés par les Nations Unies pour trouver une solution politique pacifique, durable et mutuellement acceptable au différend de longue date" sur le Sahara, rapporté Mme Nauert dans un communiqué.