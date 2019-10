Najib Benamour désigné Secrétaire général de l'Institut marocain d'intelligence stratégique (IMIS)

L’économiste Najib Benamour a été élu à l’unanimité au poste de Secrétaire général de l’Institut marocain d'intelligence stratégique (IMIS), annonce, jeudi, un communiqué de l’Institut.



Rassemblés le mercredi 30 octobre à Casablanca en assemblée générale mixte, les membres du conseil d’administration de l’IMIS , ont élu à l’unanimité l’économiste Najib Benamour au poste de Secrétaire général, précise-t-on de même source.



Consécutive à l'élargissement du Conseil d'administration et l'adoption par ce dernier d'une feuille de route pour l'année 2020, cette élection sonne le coup d’envoi du chantier de la production de l’institut, incluant entre autres un ouvrage et plusieurs "policy papers" thématiques dans les domaines de prédilection de l’IMIS, relève le communiqué.



Economiste spécialisé en économie du développement, en macroéconomie et en politiques de protection sociale, ancien haut fonctionnaire et ancien directeur général de la Caisse de compensation, la nomination de M. Benamour a fait l’unanimité au sein du conseil d’administration, selon l'Institut.



Ce dernier l’a d’ailleurs chargé, en outre, sous sa nouvelle casquette de Délégué exécutif, de remplir les tâches de représentation de l'Institut et de l’animation du réseau d'experts et chercheurs, note le document, ajoutant que M. Benamour pilotera également la stratégie de production de connaissance de l’IMIS, qui a pour but de soutenir et contribuer à l’élaboration des stratégies de développement national.



En 2019, l'IMIS a produit un ouvrage de référence, "un Chemin marocain", qui s'attache à décrire les évolutions du Maroc contemporain au cours des vingt dernières années, et s'apprête à présent à publier des travaux relatifs à la politique économique du pays, rappelle la source.



L’Institut marocain d’intelligence stratégique se définit comme un think tank généraliste consacré à l’étude des enjeux stratégiques du Maroc et au décryptage du positionnement complexe des acteurs de son environnement continental.



Basé à Rabat, il est le fruit d’une dynamique engagée en 2007 avec l’Association marocaine d’Intelligence économique (AMIE) puis de sa migration vers l’AMIE Center for Policy, deux structures qui se sont établies comme la référence continentale pour les praticiens de l’intelligence stratégique et comme un moteur dans la production de doctrine stratégique via deux ouvrages majeurs: « Une ambition marocaine » et « Le Maroc stratégique ».