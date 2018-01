My Hafid Elalamy président du Comité de Candidature du Maroc pour le mondial 2026

Dans le cadre de la préparation du dossier de candidature du Royaume du Maroc à l'organisation de la coupe du monde de football 2026, le roi Mohammed VI a désigné My Hafid Elalamy président du comité de candidature du Maroc.



L’action de M. Elalamy consistera notamment à apporter tout le soutien nécessaire à la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et à la division spécifique créée au sein de la FRMF, conformément aux directives de la FIFA et à son cahier des charges.



Il agira comme interlocuteur du Gouvernement vis-à-vis de la FIFA, et sera à ce titre en charge de coordonner l’action des différents départements concernés.



La présentation de la candidature marocaine sera l’occasion de mettre en valeur le dynamisme de la jeunesse, ainsi que les différents atouts du Royaume, de même qu’elle contribuera au rayonnement du Maroc et du continent Africain.