Mounia Boucetta à Paris pour des consultations bilatérales entre la France et le Maroc en prévision de la réunion de haut niveau

La secrétaire d’État auprès du ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mounia Boucetta, a eu, ce jeudi à Paris, des consultations bilatérales avec le secrétaire général du quai d'Orsay, François Delattre, en présence de l’ambassadeur du Royaume, Chakib Benmoussa, en prévision de la prochaine réunion de haut niveau, prévue le 19 décembre.



Ces consultations bilatérales entre la France et le Maroc, qui se sont tenues au quai d'Orsay, ont porté sur de nombreux enjeux clés : éducation, développement économique, politique migratoire et sécurité, a appris Atlasinfo auprès du ministère français des Affaires étrangères.



La réunion de haut niveau, présidée traditionnellement par les deux Premiers ministres français et Marocain, est attendue le 19 décembre prochain à Paris.



La XIIIe RHN s’était tenue à Rabat le 15 et 16 novembre 2017. En plus du Premier ministre, M. Edouard Philippe, qui coprésidait cette rencontre avec son homologue marocain, une délégation comprenant dix ministres ou secrétaires d’Etat avait participé à la réunion.



A cette occasion, 22 accords de partenariat ont été signés et cinq axes de coopération majeurs ont été identifiés : Afrique, jeunesse, innovation, mobilité, coopération décentralisée et régionalisation.