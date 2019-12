Moulay Hafid Elalamy: la visite au Maroc de Bruno Le Maire, l'occasion de "travailler sur une stratégie plus importante"

Le ministre marocain de l’Industrie et du Commerce, Moulay Hafid Elalamy, a annoncé la visite au Maroc pour le mois janvier et le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, en marge des travaux de la quatorzième Rencontre de Haut niveau France-Maroc qui s'est tenue jeudi à Paris, sous la coprésidence du chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani et du Premier ministre français, Édouard Philippe.



La visite Bruno Le Maire au Maroc sera l'occasion "pour travailler sur uns stratégie beaucoup plus importante que ce qui est aujourd'hui opérationnel", a-t-il déclaré à l'issue d'un entretien trilatéral avec M. Le Maire et le ministre de l'Economie te des Finance, Mohammed Benchâboune.



Le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé le 2 décembre la création d'une mission d'évaluation sur ces relocalisations, laissant craindre que cela puisse effectuer notamment les sites français installés à l'étranger, notamment au Maroc.



Ces propos du ministre ont déclenché une polémique et suscité des réactions au Maroc.