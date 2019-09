Moulay El Hassan préside à Témara la cérémonie de remise du Grand Prix le Roi Mohammed VI du concours officiel de saut d'obstacles

A son arrivée à la carrière de compétition de l'École royale de cavalerie, Son Altesse Royale a été accueilli par le Général de brigade, inspecteur de la cavalerie, avant de passer en revue une Section de la Garde royale qui rendait les honneurs.



Le Prince Héritier Moulay El Hassan a ensuite été salué par le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, M. Aziz Akhannouch et le ministre de la Jeunesse et des sports, M. Rachid Talbi Alami, ainsi que par plusieurs autres personnalités civiles et militaires. Par la suite, Son Altesse Royale a rejoint la tribune d'honneur et assisté à la finale du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI, remporté par Ghali Boukaa, montant le cheval Ugolino Du Clos, dans un temps de 46sec 95/100è, après avoir eu recours au barrage.



Au terme de cette grande manifestation sportive, organisée sous l'égide de la Fédération royale marocaine des sports équestres, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a remis le Grand Prix au vainqueur.



Son Altesse Royale a également remis des prix aux cavaliers finalistes classés dans les positions de 2 à 5, à savoir respectivement Vincent Zacharias Bourguignon, Abdelkebir Ouaddar, Hicham Er-Radi et le Colonel Zacaria Boubouh.



A l'issue de cette grand-messe sportive, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a posé pour une photo souvenir avec les vainqueurs, qui ont effectué un tour d'honneur à cheval.