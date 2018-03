Mort du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame: un hommage national

"le Président de la République a décidé qu’un hommage national serait organisé en l’honneur du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui a fait le don de sa vie pour protéger nos concitoyens", annonce samedi soir un communiqué de l'Elysée.



Unanime, la classe politique rend ce samedi un hommage ému au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, héros des attentats de l'Aude tombé sous les balles de Radouane Lakdim.



La mort d'Arnaud Beltrame, lieutenant-colonel de la gendarmerie héros des attentats de l'Aude, a provoqué une émotion vive et unanime au sein de la classe politique française. Responsables de tous bords saluent la mémoire de l'officier, mortellement blessé par le terroriste Radouane Lakdim après s'être volontairement substitué à une otage civile.



A la suite du chef de l'Etat Emmanuel Macron, qui a rendu samedi un hommage appuyé à celui qui mérite "le respect et l'admiration de la nation tout entière", le Premier ministre Édouard Philippe a manifesté son "immense tristesse" et s'est incliné devant "un homme d'honneur".



"Son héroïsme marquera nos mémoires à jamais", affirme le locataire de Matignon.



L'assaillant abattu est né le 11 avril 1992 au Maroc et est fiché S depuis 2014. Selon nos informations, Radouane Lakdim a été naturalisé français en 2004, à sa majorité. François Molins a précisé qu'il était connu de la justice pour des faits de droit commun, notamment pour port d'arme prohibé en 2011. Il a été emprisonné en août 2016 à la maison d'arrêt de Carcassonne et était suivi par les services de renseignements, même si aucun signe précurseur ne pouvait laisser penser qu'il allait passer à l'acte.