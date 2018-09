Mort d'un homme après une chute du 7è étage d'un immeuble à Tanger: une enquête judiciaire en cours

Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a diligenté, jeudi, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour élucider les circonstances entourant la mort d'un homme après une chute du balcon d'un appartement du 7è étage d'un immeuble dans le centre de la ville, indique vendredi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).



Dans le cadre de cette affaire, les éléments de la police judiciaire ont appréhendé cinq individus, relève la source, précisant qu'il s'agit d'une femme en état d’ébriété qui était en compagnie du défunt au sein de l'appartement, d'un ressortissant tunisien résidant illégalement au Maroc, d'un individu soupçonné d'usurpation d'identité d'un policier pour soumettre la personne décédée à l'extorsion avant sa mort, outre deux filles accompagnant ce dernier au moment de son arrestation dans une maison.



Les fouilles effectuées au sein de l'appartement que le défunt louait ont permis la saisie de 80 capsules de Haschich d'environ 980 grammes, destinées au trafic à travers leur dissimulation dans l'estomac. La dépouille du défunt a été transférée à la morgue pour autopsie pour déterminer s'il s'agit vraiment d'une chute accidentelle, alors que les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête en cours sous la supervision du parquet compétent.



Le communiqué ajoute que les recherches et les investigations se poursuivent pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire et mettre la main sur tous les individus y impliqués.