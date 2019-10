Morocco Royal Tour de saut d'obstacles : La sélection égyptienne remporte la Coupe des Nations

La sélection égyptienne de saut d'obstacles a remporté la Coupe des Nations, disputée dimanche au Complexe Royal des Sports Équestres et Tbourida de Dar Es-Salam à Rabat, dans le cadre de la deuxième étape de la 10è édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT) de saut d'obstacles.



Composée Mohamed Taher Zayada, Nayel Nassar, Abdel Said et Samah El Dahan, l'équipe égyptienne s'est adjugée le titre avec quatre points de pénalité, devant l'équipe suisse, vainqueure des deux dernières éditions, qui a récolté cinq points de pénalité grâce aux cavaliers Elian Baumann, Anthony Bourquard, Marc Rothlisber et Alain Jufier.



La troisième position est revenue ex-aequo à l'équipe italienne (Roberto Turchetto, Roberto Arioldi, Emanuele Camili et Natale Chiaudani et celle brésilienne (Bernardo Alves, Felipe Amaral, Rodrigo Mesquita Marinho et Pedro Veniss) avec 14 points de pénalité.



Pour sa part, la sélection nationale marocaine composée d'Abdelkebir Ouaddar, Abdessalam bennani Smires, Ali Ahrach et Ghali Boukaa, a terminé au 9è rang.



Les équipes égyptienne et qatarienne ont décroché leur validation pour les Jeux Olympiques de Tokyo, tandis que l'équipe marocaine a raté le coche en terminant troisième au niveau arabe.



Au terme des épreuves, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Hassan Abyaba, a remis la coupe à l'équipe égyptienne et les autres prix aux cavaliers ayant décroché une place sur le podium.



Placé sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, ce concours de saut d'obstacles initié par la Fédération royale marocaine des sports équestres, de la Garde Royale et de l'Association du Salon du Cheval d'El Jadida, connaît la participation de grands cavaliers champions, médaillés aux Jeux Olympiques, aux Jeux équestres mondiaux et dans leurs championnats continentaux.



Le concours, qui comprend 14 épreuves parmi lesquelles quatre Grands Prix CSI4* qualificatifs pour la Coupe du Monde, accueillera dimanche, pour la cinquième année consécutive, la Coupe des Nations avec la participation de plusieurs cavaliers représentant 14 pays, notamment la Belgique, l'Italie, l'Arabie Saoudite, la France, et la Grande-Bretagne, outre le Maroc, pays hôte.



Rabat est la deuxième étape de ce concours après celle de Tétouan tenue du 3 au 6 octobre à la carrière "La Hipica".