Morocco Royal Tour : Le Français Nicolas Deseuzes s'adjuge le Prix des FAR

Le cavalier français Nicolas Deseuzes, montant "Ulloa Du Trefle" s'est adjugé le Prix des FAR, vendredi à la carrière Hippica de Tétouan, dans le cadre de la première étape de la 9è édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT) de saut d’obstacles, organisée par la Garde Royale sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major général des Forces Armées Royales (FAR).



Avec un sans-faute en 22sec/36è, Deseuzes a devancé le Marocain El Ghali Boukaa sur Bianca III (sans-faute en 22.45). Un autre Français Olivier Perreau, montant "Atwood De Felines" (sans-faute en 22.82) a décroché la troisième place de cette épreuve (CSI 4*, 1.35m), qui s’est déroulée en deux phases et ayant connu la participation de 43 cavaliers, représentant 12 pays.



Placé sous l’égide de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE) et "upgradé" à quatre étoiles, ce concours international demeure un plateau exceptionnel réunissant les meilleurs cavaliers des clubs nationaux.



Des cavaliers internationaux, représentant 14 pays, dont des olympiques, des médaillés pour le compte des grands championnats, se donnent également rendez-vous pour se disputer les titres de cet événement majeur.



Ce rendez-vous sportif, qui se veut une occasion pour célébrer le cheval, sera marqué par l’organisation de plusieurs compétitions pour décrocher 13 prix. Il sera clôturé dimanche par le Grand Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de saut d’obstacles.