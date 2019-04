Monte-Carlo: Novak Djokovic éliminé en quarts par Daniil Medvedev

En demi-finales de ce premier grand tournoi sur terre battue de la saison, Medvedev affrontera un autre Serbe, Dusan Lajovic (48e).



"Ma première tactique contre Novak était de faire moins de fautes que lui. Ca a très bien marché dans le premier set, pas dans le deuxième", a commenté en français le jeune Russe de 23 ans.



Djokovic a en effet retrouvé un très haut niveau de jeu dans la seconde manche avant, de nouveau, de baisser et de laisser Medvedev prendre nettement le dessus.



Le Russe a mené 5-1 dans la dernière manche, mais dans un sursaut, le Serbe a débreaké (5-2).



Et même si Medvedev a fait venir à plusieurs reprises durant le match le médecin pour se faire masser la cuisse gauche, il n'a pas tremblé pour conclure la rencontre dès sa première balle de match, offerte par Djokovic sur une double faute.



"J'ai beaucoup progressé physiquement", a constaté le Russe en soulignant qu'il avait tenu 2h21 face au N.1 mondial pour finalement s'imposer.



Medvedev a ainsi aligné une 4e victoire d'affilée sur la terre battue de Monte-Carlo alors qu'avant ce tournoi il n'en comptait en tout et pour tout que deux sur cette surface depuis ses débuts sur le circuit principal de l'ATP il y a trois ans.