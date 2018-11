Mondial 2030 : Pedro Sanchez propose une candidature Maroc - Espagne - Portugal

Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a proposé lundi au Maroc une candidature commune Maroc/Espagne/Portugal pour organiser le Mondial-2030 de football.



“J’ai fait la proposition – d’abord au gouvernement puis au roi Mohammed VI – de lancer une candidature commune pour organiser en 2030 le Mondial entre le Maroc, l’Espagne et le Portugal”, a dit lundi à Rabat le chef du gouvernement espagnol, à l’issue d’une audience avec le souverain.



“Cela sera la première fois qu’il y aura une candidature entre deux continents, entre l’Europe et l’Afrique (…) Le roi Mohammed VI a très bien accueilli cette proposition”, a ajouté Sanchez, qui avait rencontré plus tôt dans la journée son homologue marocain Saad-Eddine el Othmani.



“Nous allons travailler avec le Portugal à la présentation de cette candidature hypothétique qui, je pense, sera très compétitive et nous réjouit beaucoup”, a souligné encore le chef de l’exécutif espagnol, selon des images diffusées en direct par des télés espagnoles.