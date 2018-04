Mondial 2026: le groupe d'amitié France-Maroc organise à l’Assemblée nationale une opération de soutien à la candidature du Royaume

En déplacement au Maroc les 5 et 6 avril pour rencontrer notamment les ministres des Affaires étrangères et du Tourisme, Nasser Bourita et Mohamed Sajid, le président de la chambre des Représentants, Habib El Malki, le Secrétaire d'Etat au Numérique, Othman El Ferdaous, ainsi que des acteurs économiques, dont la présidente du patronat marocain, Meriem Bensaleh, et des Ong, le groupe d'amitié France-Maroc entend aussi témoigner son soutien au Royaume pour l'organisation du Mondial 2026.



"J'organise à l'Assemblée nationale début mai une soirée de soutien à la candidature du Maroc pour le Mondial 2026 avec la Fédération française du football et en présence de notre président, François de Rugy, et des personnalités françaises et marocaines de haut niveau", a déclaré à Atlasinfo M. Laabid, avant de s'envoler pour Rabat avec une délégation de députés du groupe d'amitié France-Maroc.



"Que le Maroc puisse accueillir la Coupe du Monde sera un événement extraordinaire", a-t-il souligné, indiquant que le groupe d'amitié France-Maroc est mobilisé pour défendre cette candidature.



Le Maroc fait face au trio américain, États-Unis-Mexique-Ca­nada. L'or­ga­ni­sa­teur du pre­mier Mon­dial à 48 équipes sera dé­si­gné le 13 juin, à Mos­cou, à la veille du coup d'en­voi du tour­noi russe.



Le pré­sident de la Fé­dé­ra­tion royale Marocaine de foot­ball (FRMF), Fouzi Lek­jaa, a dé­noncé dans une lettre, datée du 25 mars, le sys­tème de no­ta­tion et les cri­tères tech­niques im­po­sés par la FIFA dans le pro­ces­sus d'at­tri­bu­tion du Mon­dial 2026.



Le député LREM, Mustapha Laabid, qui préside le plus grand groupe d'amitié de l'Assemblée nationale, se fixe par ailleurs comme objectif d'"insuffler une nouvelle dynamique à la coopération interparlementaire" et "consolider ainsi le partenariat entre nos deux pays".



"L'objectif de notre visite est de positionner le groupe d'amitié comme un partenaire indépassable du Maroc. Nous comptons mettre en place une coopération interparlementaire basée sur des échanges et de partage des solutions pour le développement de nos deux pays", a-t-il poursuivi.



"Nous allons construire une feuille de route pour les cinq ans à venir", a-t-il ajouté.



La préparation du Forum interparlementaire, prévu fin juin au Maroc, est également au programme des députés français.



Une rencontre avec Abdellah Boussouf, Secrétaire général du CCME (Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger), autour du rôle et des missions de cet organisme, ainsi qu'une visite au Conseil national des droits de l’Homme sont également au programme des députés (LREM, LR, Nouvelle gauche, Modem).



Le groupe d'amitié France-Maroc est composé de quatre sous-groupes: : « Développement économique et développement durable », « Numérique / Jeunesse », « Culture/Tourisme » et « Démocratie, Liberté et Solidarités ».



Une conférence de presse de la délégation française est prévue, jeudi en fin d'après-midi, dans un hôtel de Rabat.