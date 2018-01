Mondial-2026 : le dossier du Maroc sera de "haute facture" (Elalamy)

Le dossier de candidature du Maroc pour la Coupe du Monde de football (Mondial-2026) sera de "haute facture", a assuré, mardi à Casablanca, le président du comité national, Moulay Hafid Elalamy.



Depuis la dernière candidature en 2003, "beaucoup de choses ont été réalisées", a insisté M. Elalamy, soulignant que, d’ici à la validation des candidatures par la FIFA, en mars prochain, le comité s’attellera à préparer un dossier bien ficelé.



Le Maroc a accompli plusieurs des engagements pris dans la précédente candidature (stades, infrastructures, télécommunication, transport), a-t-il encore précisé.



Les points forts du dossier national sont la stabilité, la position géographique, le fuseau horaire, la passion pour le football, la tolérance et l’authenticité de la civilisation, qui peut constituer un motif de découverte pour les amateurs du ballon rond, a-t-il énuméré.



Alliant "confiance" et "humilité" dans la défense du dossier national, M. Elalamy va lancer à la fin de sa présentation: "le 13 juin, on va fêter le résultat", allusion au congrès de la FIFA pour désigner le pays organisateur.



En plus du Maroc, le trio États-Unis/Canada/Mexique a présenté une candidature commune pour abriter la grand-messe du football mondial en 2026.