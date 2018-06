Mondial 2026 : le dossier de candidature marocaine présenté à Doha

Dans le cadre du soutien au dossier de candidature du Maroc pour l'organisation des phases finales de la Coupe du monde 2026, une délégation marocaine a rencontré, samedi soir à Doha, le président de la Fédération qatarie de Football, Cheikh Hamad Ben Khalifa Ben Ahmad Al Thani, son adjoint Saoud Al Mohannadi, le secrétaire général du Comité suprême pour les projets et l'Héritage, Hassan Al Dhawadii, et le vice-président de l'Académie «Aspire» pour l'excellence sportive Tarek Abdelaziz Al Niama.



La délégation marocaine comprenait la secrétaire d'Etat chargée de l'Eau, Charafate Afailal, la secrétaire d'Etat chargée du commerce extérieur, Rkia Derham, le membre du bureau exécutif de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Abderahim Souiri et la présidente de la Fédération royale marocaine du sport pour tous, Nezha Bidouane.



Vendredi soir, la Fédération internationale de football (Fifa) a annoncé, officiellement, avoir retenu le dossier de candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du ponde 2026, affirmant qu'il a atteint le score requis pour être soumis à son conseil le 13 juin.