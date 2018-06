Mondial-2026: le Maroc reste dans la course face au trio USA/Canada/Mexique

La candidature du Maroc a été validée par la Fifa et sera donc soumise au vote le 13 juin prochain à Moscou face au favori, le trio USA/Canada/Mexique.



"Le dossier marocain a été accepté", a déclaré à l'AFP Moncef Belkhayat, membre du comité de candidature marocain et ancien ministre des Sports.



"La +task force+ confirme aujourd'hui la capacité du Maroc à organiser techniquement le Mondial-2026. Toute notre équipe va se mobiliser pour continuer le travail et remporter une victoire le 13 juin à Moscou", a-t-il poursuivi.



Le ou les pays hôtes du Mondial-2026 seront désignés par les plus de 200 fédérations membres de la Fifa, le 13 juin à Moscou, lors du Congrès de l'instance, à la veille de l'ouverture du Mondial russe.



La décision de maintenir la candidature du Maroc face à celle du trio USA/Canada/Mexique a été prise par une commission d'évaluation, "task force", chargée d'examiner les deux dossiers.