Mondial-2026: le Maroc affirme que sa candidature est retenue

La Fifa a retenu vendredi la candidature du Maroc pour le Mondial-2026, qui sera donc soumise au vote le 13 juin à Moscou face au trio États-Unis-Canada-Mexique, a-t-on appris de source marocaine.



"Le dossier marocain a été accepté", a déclaré à l'AFP Moncef Belkhayat, membre du comité de candidature marocain et ancien ministre des Sports.



"La +task force+ confirme aujourd'hui la capacité du Maroc à organiser techniquement le Mondial-2026. Toute notre équipe va se mobiliser pour continuer le travail et remporter une victoire le 13 juin à Moscou", a-t-il poursuivi.



Le ou les pays hôtes du Mondial-2026 seront désignés par les plus de 200 fédérations membres de la Fifa, le 13 juin à Moscou, lors du Congrès de l'instance, à la veille de l'ouverture du Mondial russe.



La décision de maintenir la candidature du Maroc face à celle du trio USA/Canada/Mexique a été prise par une commission d'évaluation, "task force", chargée d'examiner les deux dossiers.



Cette commission d'évaluation, composée de cinq membres, dont les deux secrétaires généraux adjoints de la Fifa, Marco Villiger et l'ex-joueur croate Zvonimir Boban, a effectué des visites d'inspection dans les différents pays et sites.



Ce groupe de travail avait en théorie le pouvoir d'écarter une candidature avant la désignation du ou des pays organisateurs le 13 juin.



Le scénario d'une élimination du Maroc avant de "livrer bataille" était évoqué avec insistance dans la presse locale, qui s'inquiétait des larges pouvoirs de cette "task force".



Le Mondial-2026 sera le premier à se disputer avec 48 équipes, une des premières réformes voulues par le président de la Fifa, Gianni Infantino, présenté comme un ardent défenseur de la candidature du trio USA/Canada/Mexique, des pays qui l'ont aidé dans son élection en février 2016.



Pour M. Infantino, successeur de Sepp Blatter, ce Mondial à 48 équipes, en raison des coûts importants qu'il induit, est destiné à un pays-continent, comme la Chine ou l'Inde ou à une association de pays.



La Fédération marocaine de football avait critiqué début avril le système de notation et les critères techniques retenus par la Fifa pour la sélection du pays hôte pour 2026, reprochant notamment à la Fifa d'avoir ajouté ou modifié les critères au dernier moment.



Quatre fois candidat malheureux à l'organisation du Mondial (1994, 1998, 2006 et 2010), le Maroc espère être le second pays du continent africain, après l'Afrique du Sud en 2010, à accueillir l'événement.