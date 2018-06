Mondial-2026: la candidature du Maroc a été validée par la Fifa

La candidature du Maroc, qui rêve de devenir le 2e pays africain à accueillir le Mondial, a été validée par la Fifa et sera donc soumise au vote le 13 juin prochain à Moscou face au favori, le trio USA/Canada/Mexique.



"Le dossier marocain a été accepté", a déclaré à l'AFP Moncef Belkhayat, membre du comité de candidature marocain et ancien ministre des Sports.



"La +task force+ confirme aujourd'hui la capacité du Maroc à organiser techniquement le Mondial-2026. Toute notre équipe va se mobiliser pour continuer le travail et remporter une victoire le 13 juin à Moscou", a-t-il poursuivi.



Le ou les pays hôtes du Mondial-2026 seront désignés par les plus de 200 fédérations membres de la Fifa, le 13 juin à Moscou, lors du Congrès de l'instance, à la veille de l'ouverture du Mondial russe.



La décision de maintenir la candidature du Maroc face à celle du trio USA/Canada/Mexique a été prise par une commission d'évaluation, "task force", chargée d'examiner les deux dossiers. Le dossier du Maroc "a obtenu une note globale de 2,7 sur 5, celle du trio USA/Canada/Mexique recevant la note de 4 sur 5", a-t-on appris auprès d'une source proche du dossier marocain.



Les deux équipes de candidature avaient défendu une dernière fois leur dossier mercredi à Zurich au siège de la Fifa, devant la commission d'évaluation, composée de cinq membres, dont les deux secrétaires généraux adjoints de la Fifa, Marco Villiger et l'ex-joueur croate Zvonimir Boban. Ce groupe de travail, qui a effectué des visites d'inspection dans les différents pays et sites, avait en théorie le pouvoir d'écarter une candidature avant la désignation du ou des pays organisateurs le 13 juin.



Le Maroc bénéficie du soutien de nombreux pays européens et africains, à l'appel du président de la Confédération africaine de football, le Malgache Ahmad Ahmad. La candidature du trio Etats-Unis-Canada-Mexique a elle reçu le soutien appuyé du président américain Donald Trump, qui a menacé les pays qui ne la soutiendraient pas de sanctions politiques.



Sur un total de 211 fédérations membres de la Fifa, les quatre en lice ne peuvent prendre part au vote. Le Maroc a également demandé à deux reprises que les Etats liés aux Etats-Unis, tels que Guam ou les Iles Vierges américaines ne puissent voter.