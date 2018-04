Mondial 2026: Le dossier de candidature du Maroc est "très bien" au vu des normes de la FIFA (ministre)

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami a affirmé, mardi à Rabat, que le dossier de candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du monde de football de 2026 est "très bien", au vu des normes de la Fédération internationale de football (FIFA).



En réponse à une question orale à la Chambre des conseillers sur "les grandes lignes du dossier de candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du monde de football de 2026", présentée par le groupe Haraki, M. Talbi Alami a souligné que le dossier marocain, qui répond à toutes les exigences, se compose de 40.000 pages traitant 24 questions relatives aux infrastructures, aux droits de l'Homme, au commerce et à la fiscalité, exprimant sa confiance en les potentialités du Maroc.



La commission de la FIFA effectue actuellement une visite au Royaume, avant l'annonce le 13 juin du pays qui va abriter cette grande manifestation, a-t-il rappelé, affirmant que le staff chargé du dossier de candidature du Maroc travaille avec professionnalisme.



Il a, aussi, relevé que plusieurs personnalités nationales et internationales contribuent à la promotion du dossier de candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du monde 2026.