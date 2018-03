Mondial-2026 : La candidature du Maroc déposée à Zurich

Le Comité de candidature Maroc 2026 a annoncé avoir déposé, jeudi, au siège de la FIFA à Zurich, le dossier de candidature du Maroc pour organiser la Coupe du Monde en 2026.



"Grâce à l'implication de la FRMF et de toutes les forces vives de la nation, le Comité a tenu son engagement en déposant un dossier de qualité tout en respectant les délais imposés par la FIFA", a-t-il indiqué dans un communiqué.



Le dossier technique marocain se compose de 24 sections couvrant de nombreux domaines dont la vision et la stratégie, le développement durable ou encore les informations techniques sur le pays, a souligné la même source, affirmant que les quatre volets déterminants pour la FIFA, à savoir les stades, le transport, les sites d’entraînements et l’hébergement, ont été traités avec "minutie" et intégrés au dossier. Le volet administratif du dossier a nécessité la signature de plus de 200 contrats à échelle locale et nationale dont des accords avec les villes hôtes, les stades, les aéroports, et diverses organisations, a ajouté le Comité de candidature Maroc 2026.



Comme l’avait assuré le président du Comité de candidature, Moulay Hafid Elalamy, "le Maroc présente un dossier aux qualités indéniables et propose d’organiser une Coupe du Monde réussie, responsable et profitable avec un héritage important pour le pays mais également pour le continent", tant au niveau des infrastructures, sportives et non-sportives, qu’au niveau du savoir-faire.



"La Coupe du Monde au Maroc en 2026 profitera aux joueurs, aux fans, à la FIFA, au Maroc, à l’Afrique et au Monde", a souligné la même source, indiquant que cette manifestation sportive permettra de léguer à la jeunesse marocaine et africaine un héritage durable.



Le Maroc, terre de football, tient à rappeler son ambition pour 2026, celle de montrer le meilleur du football aux yeux du monde et de célébrer ses valeurs de tolérance, d’ouverture et de respect pour offrir une expérience humaine authentique, a poursuivi le Comité.



Le Maroc se prépare actuellement à accueillir les experts de la FIFA pour la visite d’inspection officielle qui aura lieu du 17 au 19 avril. En parallèle les efforts se poursuivent pour promouvoir la candidature du Royaume à travers le Monde, dans le strict respect de la règlementation de la FIFA.