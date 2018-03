Mondial-2026: La France soutient la candidature du Maroc

Le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, a apporté le soutien de la France et de ses partenaires au dossier de la candidature du Maroc pour l'organisation de la 23è édition de la Coupe du monde en 2026 et ce, lors d'une réunion, jeudi à Paris, avec le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa.



Lors de cette réunion, tenue au siège de la FFF, M. Le Graët a fait savoir que la France sera un fort soutien à la candidature du Maroc en raison de ses caractéristiques et spécificités, soulignant la solidité des liens bilatéraux entre les deux pays, indique un communiqué de la FRMF.



De son côté, M. Lekjaa a relevé que la candidature du Maroc est celle de toute l'Afrique, notant que le dossier marocain répond à toutes les exigences du cahier des charges de la Fédération internationale de football (FIFA).



M. Lekjaa était accompagné, lors de cette réunion, de la secrétaire d'Etat chargée du commerce extérieur, Mme Rkia Derham, du deuxième vice-président de la Confédération africaine de football et membre du comité exécutif de la FIFA, le Congolais Constant Omari, du membre du comité directeur de la FRMF, Mohamed Joudar et de l'ex-international sénégalais El-Hadji Ousseynou Diouf.